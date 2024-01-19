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Руc Тат
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Происшествия 19 января 2024 18:46

В Казани после нападения мужчины со стулом на ребенка полиция проводит проверку

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Полицейские проводят проверку по факту нанесения побоев подростку, сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани.

В отдел полиции «Гвардейский» поступило заявление, что накануне на Глушко мужчина напал на ребенка и ударил ему по руке из-за словесной перепалки. Мальчик серьезных повреждений не получил, ему была оказана медицинская помощь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточнили в полиции.

#нападение на ребенка
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