Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани после нападения мужчины со стулом на ребенка полиция проводит проверку
Полицейские проводят проверку по факту нанесения побоев подростку, сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани.
В отдел полиции «Гвардейский» поступило заявление, что накануне на Глушко мужчина напал на ребенка и ударил ему по руке из-за словесной перепалки. Мальчик серьезных повреждений не получил, ему была оказана медицинская помощь.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточнили в полиции.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников