В Казани после капремонта открылся спорткомплекс «Факел»

Фото с портала мэрии Казани.

В Казани после капремонта открылся спортивный комплекс «Факел». Трехэтажное здание было построено в 1988 году, ремонтные работы начались три года назад, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

За это время были заменены все инженерные коммуникации и двери, обновлено напольное покрытие помещений, отделка стен и потолков. Отремонтирован фасад здания, а на прилегающей территории проведено благоустройство.

Также были приобретены современные тренажеры и новое оборудование для игровых видов спорта.

Фото с портала мэрии Казани.

На церемонии открытия присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин и гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

«Я прекрасно помню стены этого здания до ремонта. Благодаря руководству предприятия спортивный комплекс полностью реконструирован и переведен на новый уровень оснащенности», — сказал градоначальник.