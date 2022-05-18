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Ру Тат
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Общество
18 мая 2022  18:16

В Казани после капремонта открылся спорткомплекс «Факел»

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Фото с портала мэрии Казани. 

В Казани после капремонта открылся спортивный комплекс «Факел». Трехэтажное здание было построено в 1988 году, ремонтные работы начались три года назад, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.  

За это время были заменены все инженерные коммуникации и двери, обновлено напольное покрытие помещений, отделка стен и потолков. Отремонтирован фасад здания, а на прилегающей территории проведено благоустройство. 

Также были приобретены современные тренажеры и новое оборудование для игровых видов спорта.

Фото с портала мэрии Казани. 

На церемонии открытия присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин и гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

«Я прекрасно помню стены этого здания до ремонта. Благодаря руководству предприятия спортивный комплекс полностью реконструирован и переведен на новый уровень оснащенности», — сказал градоначальник.

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