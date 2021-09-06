В Казани после капремонта открылся отдел судебных приставов на Курской

В Казани в доме № 3 по улице Курская после капитального ремонта вновь заработал Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по РТ. Провести обновление отдела удалось благодаря помощи Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

В здании полностью заменили коммуникации, электросети, окна, в кабинетах установили новую мебель, а также оборудовали отдельное помещение под сервер. Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали отдельный зал ожидания.

Режим работы отделения остался прежним. Прием граждан проходит во вторник с 9.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 19.00. Записаться на прием можно через официальный сайт управления r16.fssp.gov.ru.

