Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани после ДТП с Land Rover водитель Kia сбил подростка-пешехода
Накануне в районе девяти часов вечера на Карла Маркса в Казани произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
Предварительно, водитель Kia решил проехать на красный и столкнулся с автомобилем Land Rover. После этого Kia совершает наезд на 15-летнего пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.
«В результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение», – указала начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников