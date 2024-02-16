В Казани после ДТП с Land Rover водитель Kia сбил подростка-пешехода

Накануне в районе девяти часов вечера на Карла Маркса в Казани произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель Kia решил проехать на красный и столкнулся с автомобилем Land Rover. После этого Kia совершает наезд на 15-летнего пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

«В результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение», – указала начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева.