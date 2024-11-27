В Казани после ДТП пешехода госпитализировали с сотрясением мозга

В Альметьевске произошла трагедия – отравившись газом в жилом доме, погибла 70-летняя женщина.



Как стало известно «Татар-информу», это случилось в одном из дом на улице Пушкина.



Еще три человека пострадали – мать и двое детей. 30-летнюю женщину и двоих мальчиком 9-ти и 12-ти госпитализировали.