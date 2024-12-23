В Казани после атаки БПЛА проверили состояние более 5,9 тыс. подвалов

После субботней атаки Казани украинскими беспилотными летательными аппаратами в городе провели осмотр подвалов. Управляющие компании совместно с подрядными организациями в течение двух дней осмотрели 5971 подвальное помещение. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«В основном те цифры, которые были выявлены по результатам инвентаризации ноября, они подтверждены. Но выявлено около 12 подвалов, которые затоплены канализацией. Все они сегодня взяты в работу, по шести из них уже сегодня результаты имеются. Устранены вопросы, но требуется просушить грунт для того, чтобы они были пригодными для размещения людей», – сказал Гиниятуллин.

Он также напомнил, что в качестве временных укрытий применяют заглубленные помещения. Высота потолков должна составлять не менее 1,7 метра. На размещение одного человека площадь должна составлять не менее 0,6 квадратных метров. В подвале не должно быть загромождения транзитными инженерными коммуникациями.

«У нас есть пример работы администрации Авиастроительного [и Ново-Савиновского] районов, которая в геоинформационной системе КМГИС сделала подробный расчет всех защитных сооружений по количеству людей, по площадям. Вся эта информация есть, людей распределили по каждому дому, но, учитывая то, что во время таких эксцессов могут быть перебои с электроснабжением, с электроэнергией, мы параллельно начинаем формировать на бумажных носителях все эти журналы для того, чтобы у всех дежурных служб была информация, доступная в данный конкретный момент», – уточнил замруководителя исполкома города.

Помимо подвалов, в Казани проверили состояние информационных табличек.

«Уточняем, после результатов инвентаризации ноябрьской у нас остались дома, которые управляющие организации признали непригодными. Но на них висят таблички «Укрытия», их начали снимать. В субботу эти, скажем так, ложные объекты ввели в заблуждение ряд граждан, которые туда пришли. Это недоработка, которую устраняем в первую очередь, она не требует никаких расходов», – заключил Гиниятуллин.