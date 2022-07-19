В Казани посетитель ТЦ пытался украсть украшения с бриллиантами на 2,8 млн рублей

В Казани задержали 23-летнего мужчину, который пытался украсть из ювелирного магазина в одном из городских ТЦ украшения с бриллиантами на 2,8 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по РТ.

Как было установлено, молодой человек зашел в один из ювелирных магазинов в ТЦ и, воспользовавшись тем, что одного из продавцов не было на месте, стал забирать планшеты с украшениями с бриллиантами. Увидев это, второй продавец стала звать на помощь. Тогда злоумышленник схватил ювелирные изделия и попытался сбежать, но выронил их по дороге. В общей сложности он пытался вынести 40 колец на общую сумму более 2,8 млн рублей.

Молодого человека задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж, совершенный в особо крупном размере».