В Казани посчитали долю квартир в новостройках, подходящих под лимиты льготной ипотеки

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В Казани доля квартир в новостройках, подходящих под лимиты льготной ипотеки, предложенные Минфином, увеличилась с 20% до 34% за месяц. Об этом говорит статистика по регионам, составленная аналитиками ЦИАН, пишет РБК. Уточняется, что эксперты сравнили данные за ноябрь/декабрь 2023 года.

Напомним, из-за быстрого роста объемов кредитования и цен на квартиры в новостройках Минфин РФ предложил ужесточить условия выдачи льготной ипотеки. Эксперты оценили, как повлияет на выбор квартир в новостройках, подходящих под новые параметры госпрограмммы, реализация такой инициативы.

Так, в Санкт-Петербурге доля доступных лотов сократится с 73% до 35% (- 48 п.п.), в Подмосковье с 95% до 55% (- 40 п.п.), а в Москве с 54% до 15% (- 39 п.п.).

Однако в ряде регионов выбор квартир, подходящих под предложеные Минфинов параметры, наоборот, увеличится. Дело в том, что после увеличения первоначального взноса (с 20% до 30%) вырастет и общая сумма кредита — с 7,5 млн до 8,6 млн руб. Как итог, предложения по квартирам в таких регионах даже увеличится в среднем с 60% до 70% от активного предложения, подсчитали в ЦИАН.

Кроме Казани в число таких регионов попали Красноярск (с 38% до 59%), Челябинск (с 46% до 64%), Нижний Новгород (с 33% до 46%) и другие.

При этом реальная доступность новостроек сократится, пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.