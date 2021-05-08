Казанцы посадили деревья в память о погибших на Великой Отечественной воинах

На территории Центра гребных видов спорта в Казани прошла Всероссийская акция «Сад памяти», на которой представители подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ учреждений, исполнительных комитетов и многих других ведомств посадили ели в память о татарстанцах, отдавших свои жизни ради Победы в Великой Отечественной войне.

«Идеология акции в том, чтобы еще раз привлечь внимание к выращиванию леса. Отрадно, что в преддверии праздника Великой Победы уже второй год проходит „Сад памяти“. Цель — посадить в честь каждого погибшего на войне солдата дерево», — сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Он подчеркнул, что для участия в акции необязательно приходить на централизованные площадки. Дерево можно посадить даже на своем участке, главное — зарегистрироваться на сайте, где есть информация о «Саде памяти».

Среди приглашенных гостей был ветеран Великой Отечественной войны Александр Малов, который сам посадил несколько деревьев.

«Пусть эти деревья растут на радость людям и упрощают нам жизнь», — сказал ветеран.

Перед началом акции он поделился воспоминаниями о военном времени.

«Хочу пожелать молодежи, чтобы они никогда не забывали добро, это очень важно. В этом году исполняется 80 лет со дня начала войны. Нам было очень тяжело в первое время», — рассказал Александр Малов.

Среди тех, кто пришел на акцию, были и представители молодого поколения. Так, инженер ГБУ «Пригородное лесничество» Рустем Давлетшин посадил дерево в честь своего деда, который был на войне пулеметчиком, вернулся с фронта и дожил до 80 лет.

«Сегодня посадил дерево в честь деда и грядущего праздника 9 Мая. Обязательно будем приходить сюда с детьми, поливать его и вспоминать деда», — поделился молодой человек.

После посадки деревьев все участники акции смогли отведать кашу из полевой кухни, а также попить чай с выпечкой и сладостями.

Всероссийская акция «Сад памяти» стартовала 20 апреля и сегодня, помимо площадки у Центра гребных видом спорта, прошла в трех лесничествах: в высокогорском, матюшинском и столбищенском. Всего в этот день высадят 350 тыс. саженцев в память о татарстанцах, погибших на полях сражений в Великой Отечественной войне.