В Казани порядка 20 домов остались без тепла из-за аварии на сетях теплоснабжения

В Казани без тепла остались порядка 20 жилых домов, но это кратковременно. Такие действия предприняли из-за порыва на наружных сетях теплоснабжения АО «Татэнерго» КТС. Авария произошла 22 января около 18:00 по ул. Бондаренко, сообщает Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

Отмечается, что предприятие оперативно приняло меры по устранению аварии. На 21:00 теплоснабжение большей части потребителей восстановлено, и из 20 домов без тепла остается 1 жилой дом и 3 административных здания. Ориентировочный срок завершения работ 23:00 22 января или 00:00 23 января.

«Специалисты делают все возможное, чтобы устранить последствия как можно раньше», - заверили в администрации.

С более подробной информацией жители могут ознакомиться в аварийно-диспетчерской службе по телефону 291-87-95.