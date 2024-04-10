В Казани популяция домашних животных достигла 491 тысячи

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В Казани популяция домашних животных достигла 491 тыс. особей. Результаты всероссийской переписи питомцев представил Центр питания и благополучия животных.

«Численность кошек к 2023 году составила 364 тыс. (+21%), собак — 126 тыс. (+6%)», — говорится в материалах исследования, проводившегося в прошлом году в четвертый раз.

Отмечается, что в целом владельцы питомцев в России становятся все более ответственными в отношении к своим любимцам. Численность домашних животных в России за 3 года выросла на 11% и достигла 74,8 млн. По количеству кошек наша страна сохранила третье место, а по количеству собак осталась четвертой.