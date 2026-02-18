news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 18 февраля 2026 13:13

В Казани поймали четверых новых граждан РФ, уклонявшихся от службы в армии

Читайте нас в
Телеграм

В Казани поймали четверых новых граждан России, не вставших на учет в военкомат и уклонявшихся от службы в армии.

Как сообщают в 384-м военном следственном отделе СК России, сотрудники ведомства совершили рейд по стройкам 18 февраля. Было проверено 9 человек и выявлено 4 человека. Нарушителей тут же доставили в военкоматы.

«За совершение уклонения от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы… предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет», – предупреждают в ведомстве.

#уклонисты от армии #мигранты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026
Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

18 февраля 2026