В Казани пообещали поднять вопрос по водителям, паркующимся на инвалидных местах

В Казани пообещали поднять вопрос по недобросовестным водителям, которые паркуются на местах, предназначенных для инвалидов. Об этом на заседании Казгордумы сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

К президиуму заседания и выступающей — заместителю руководителя по соцвопросам Гузель Сагитовой обратился депутат Руслан Юсупов, который напомнил, что около 10% мест на парковке предназначены для людей с инвалидностью. Однако зачастую все эти места заняты. «Когда будет проводиться системная работа с этими нарушителями?» — задал он вопрос.

По словам Сагитовой, для исполкома Казани это очень проблемный вопрос: неоднократно они получали письма, но при этом штрафовать нарушителей у них нет полномочий. «Мы знаем эту проблему, но, к сожалению, эти вопросы оказываются не под нашим контролем. И недобросовестные автомобилисты пользуются этим, чтобы не платить за стоянку. В итоге места для инвалидов постоянно заняты. Это вопрос к представителям ГИБДД», — отметила докладчик.

Рустем Гафаров добавил, что работа по организации и контролю парковочного муниципального пространства ведется регулярно. «На торговых объектах совместно с ГИБДД завтра как раз состоится городская комиссия. Этот вопрос поднимем», — пообещал он.

Сегодня на территории Казани организованы муниципальные парковки вдоль улично-дорожной сети, рассчитанные на 6161 машино-место, из которых 616 предназначены для транспортных средств инвалидов. Места для инвалидов на всех муниципальных парковках Казани оборудованы дорожными знаками 8.17 «Инвалиды» и обозначены специальной разметкой.