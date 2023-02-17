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В Казани помогли малышу, который пальцем застрял в игрушечной машинке
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
Накануне в 22.43 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в одном из домов в Казани у ребенка палец застрял в игрушке, самостоятельно родители помочь сыну не могут. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место спасатели ЗПСО №2 с помощью инструмента вытащили палец трехлетнего мальчика из пластмассовой машинки.
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