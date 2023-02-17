В Казани помогли малышу, который пальцем застрял в игрушечной машинке

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне в 22.43 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в одном из домов в Казани у ребенка палец застрял в игрушке, самостоятельно родители помочь сыну не могут. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели ЗПСО №2 с помощью инструмента вытащили палец трехлетнего мальчика из пластмассовой машинки.

