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Руc Тат
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Происшествия 17 февраля 2023 08:49

В Казани помогли малышу, который пальцем застрял в игрушечной машинке

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В Казани помогли малышу, который пальцем застрял в игрушечной машинке
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне в 22.43 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в одном из домов в Казани у ребенка палец застрял в игрушке, самостоятельно родители помочь сыну не могут. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели ЗПСО №2 с помощью инструмента вытащили палец трехлетнего мальчика из пластмассовой машинки.  
 

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#помощь спасателей #МЧС РТ
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