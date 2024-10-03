В Казани полиция разбирается в деталях конфликта из-за езды по тротуару

В Казани полиция разбирается в обстоятельствах дорожного конфликта на улице Габишева.

Сегодня в соцсетях появились сообщения о том, что в одном из дворов мужчина угрожал ножом и не давал припарковаться автоледи. В свою очередь пешеход, ставший свидетелем инцидента, заявил, что женщина на автомобиле передвигалась по тротуару, тем самым нарушая правила дорожного движения.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – заявили в УМВД Казани.