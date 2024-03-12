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Происшествия 12 марта 2024 15:02

В Казани полиция проводит проверку после видео с царапающими машины подростками

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Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором подростки, прогуливаясь по парковке в ЖК «Столичный» в Казани, царапают стоящие там автомобили.

В итоге жильцы дома написали заявление в полицию.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в настоящее время полицейские изучают видеозаписи и устанавливают всю картину случившегося.

«По данному по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.

#полиция
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