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Новости Татарстана и Казани
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В Казани полиция проводит проверку после видео с царапающими машины подростками
Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором подростки, прогуливаясь по парковке в ЖК «Столичный» в Казани, царапают стоящие там автомобили.
В итоге жильцы дома написали заявление в полицию.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в настоящее время полицейские изучают видеозаписи и устанавливают всю картину случившегося.
«По данному по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.
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