В Казани полиция проводит проверку после видео с царапающими машины подростками

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором подростки, прогуливаясь по парковке в ЖК «Столичный» в Казани, царапают стоящие там автомобили.

В итоге жильцы дома написали заявление в полицию.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в настоящее время полицейские изучают видеозаписи и устанавливают всю картину случившегося.

«По данному по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.