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Происшествия 28 января 2025 15:52

В Казани полиция проверяет инцидент с нападением на вагоновожатую

Полиция Казани начала проверку после сообщения о нападении мужчины на водителя трамвая. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Вагоновожатая рассказала, что между ней и одним из пассажиров произошел словесный конфликт. Разговор начался с обычного замечания относительно правил поведения в салоне, однако ситуация резко обострилась. Когда вагоновожатая попыталась призвать мужчину к порядку, он вышел из себя и начал наносить ей удары.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнили в полиции.

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