В Казани полиция поймала курьера мошенников и вернула деньги обманутому пенсионеру

В Казани полицейские задержали курьера телефонных мошенников и вернули обманутому пенсионеру похищенные у него 250 тысяч рублей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как установили полицейские, 90-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником государственного ведомства. Он сообщил, что от имени пенсионера якобы финансируется незаконная деятельность, и предложил «обезопасить» сбережения, чтобы избежать ответственности. Введенный в заблуждение мужчина передал курьеру пакет с деньгами во дворе своего дома в Кировском районе.

Спустя время пенсионер понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался 18-летний житель Казани, выполнявший роль курьера.

Похищенные деньги были изъяты и возвращены владельцу в полном объеме.