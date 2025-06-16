В Казани ребенка передали биологическому отцу после ошибки в документах

В Казани сотрудники полиции помогли вернуть ребенка биологическому отцу.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, в одной из квартир в Ново-Савиновском районе произошел конфликт между двумя мужчинами по поводу передачи ребенка.

Выяснилось, что по ошибке в документах отцом мальчика значился бывший супруг его матери.

Прибывшие на место сотрудники ПДН выяснили, что биологический отец ребенка имеет полный пакет документов, подтверждающих его право на отцовство. После этого мужчина добровольно передал ребенка биологическому отцу.