Происшествия 28 августа 2025 12:27

В Казани полиция начала проверку после видео с издевательствами школьниц над ребенком

Полиция начала проверку после видео с агрессивным поведением школьниц в отношении маленькой девочки в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани. Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как несколько школьниц устроили разборки во дворе дома на улице Братьев Батталовых.

«В настоящее время полицейскими установлены все участники конфликта. По данному факту в отделе полиции №10 № Промышленный УМВД России по Казани проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – заявили в ведомстве.

