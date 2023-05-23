В Казани полицейским пришлось дважды закрывать одно и то же подпольное казино

В Казани полицейские ликвидировали подпольное казино, которое ранее уже закрывали, но злоумышленники организовали его вновь.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, игорный дом повторно организовали в одноэтажном здании в одном из районов Казани.

На месте полиция изъяла 21 системный блок и мониторы, а также черновики организаторов.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленников, а также всех причастных к организации незаконной игорной деятельности лиц.