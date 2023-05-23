news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани полицейским пришлось дважды закрывать одно и то же подпольное казино
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Казани полицейские ликвидировали подпольное казино, которое ранее уже закрывали, но злоумышленники организовали его вновь.
Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, игорный дом повторно организовали в одноэтажном здании в одном из районов Казани.
На месте полиция изъяла 21 системный блок и мониторы, а также черновики организаторов.
Сейчас правоохранители ищут злоумышленников, а также всех причастных к организации незаконной игорной деятельности лиц.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2