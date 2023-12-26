Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани полицейский спас мужчину из горящей квартиры
В Казани сотрудник полиции спас из горящей квартиры мужчину, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Случай произошел 17 декабря. Полицейский Азат Зарипов, находясь дома, почувствовал запах гари. Он вышел в подъезд и заметил, что из-под двери квартиры, что находится на втором этаже, идет дым.
Сперва он помог выбраться из горящего помещения 47-летнему мужчине, который уже получил ожоги рук. Затем вывел женщину с ребенком и приступил к эвакуации других жильцов.
Благодаря грамотным и оперативным действиям правоохранителя жертв удалось избежать, а всего из подъезда, где произошел пожар, было эвакуировано 30 человек.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников