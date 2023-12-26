В Казани полицейский спас мужчину из горящей квартиры

В Казани сотрудник полиции спас из горящей квартиры мужчину, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Случай произошел 17 декабря. Полицейский Азат Зарипов, находясь дома, почувствовал запах гари. Он вышел в подъезд и заметил, что из-под двери квартиры, что находится на втором этаже, идет дым.

Сперва он помог выбраться из горящего помещения 47-летнему мужчине, который уже получил ожоги рук. Затем вывел женщину с ребенком и приступил к эвакуации других жильцов.

Благодаря грамотным и оперативным действиям правоохранителя жертв удалось избежать, а всего из подъезда, где произошел пожар, было эвакуировано 30 человек.