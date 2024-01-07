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В Казани полицейский Дед Мороз принес подарки детям из семей в трудной ситуации
В рамках национальной благотворительной кампании «Полицейский Дед Мороз», инспектор ПДН и представители отдела полиции «Московский» МВД России в Казани посетили семью, испытывающую трудности.
Альбина Сафина, мать двоих детей, была приятно удивлена визитом сказочных героев. Ее 11-летний сын Руслан, увлекающийся футболом в свое свободное время, был рад получить профессиональный мяч от Полицейского Деда Мороза. Его младшая сестра Регина, которая мечтала о кукле, была в восторге, увидев желанный подарок у сказочного героя.
Гульшат Нуриева, инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции “Московский” МВД России в Казани, также провела профилактическую беседу с детьми и напомнила Альбине о необходимости соблюдения правил безопасности во время новогодних праздников.
При прощании с сказочными героями, Альбина Сафина выразила благодарность за подарки, внимание и тепло, которые они принесли ее детям.
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