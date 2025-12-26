В Казани полицейский Дед Мороз навестил семьи с детьми

Фото: УМВД России по Казани

В Казани сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних вместе с представителями Общественного совета устроили новогодние визиты для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция «Полицейский Дед Мороз» проходит в городе не первый год и уже стала традицией.

Для маленьких казанцев такие визиты стали настоящим событием. Пятилетняя Амина, получив в подарок школьный рюкзак, тут же решила примерить его – девочка готовится в следующем году идти в первый класс. Двенадцатилетний Тимерлан охотно делился с гостями своими увлечениями и мечтами.

Особенно ждала гостей четырехлетняя Варвара. Полицейский Дед Мороз подарил ей куклу и сладости, а девочка в ответ прочитала стихи.

Представитель Общественного совета Казани Ринат Хуснутдинов отметил, что такие мероприятия помогают не только подарить детям праздник, но и напомнить взрослым о простых радостях.

«Новый год каждый раз напоминает нам о детстве и позволяет вместе с нашими детьми переживать счастливые моменты», – сказал он.