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Новости Татарстана и Казани
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В Казани полицейские задержали закладчика с почти ста граммами гашиша
Полицейские задержали 24-летнего закладчика в Авиастроительном районе Казани, который оборудовал 13 тайников с наркотиками по городу.
После химического исследования оказалось, что в свертках, которые нашли в тайниках, был гашиш общим весом более 17 граммов. В квартире у парня полицейские обнаружили сейф, где было множество свертков с гашишом весом более 70 граммов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в крупном размере». В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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