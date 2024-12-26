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Происшествия 26 декабря 2024 11:30

В Казани полицейские задержали закладчика с почти ста граммами гашиша

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Полицейские задержали 24-летнего закладчика в Авиастроительном районе Казани, который оборудовал 13 тайников с наркотиками по городу.

После химического исследования оказалось, что в свертках, которые нашли в тайниках, был гашиш общим весом более 17 граммов. В квартире у парня полицейские обнаружили сейф, где было множество свертков с гашишом весом более 70 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в крупном размере». В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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