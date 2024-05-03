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Происшествия 3 мая 2024 10:10

В Казани полицейские задержали закладчика с двумя килограммами мефедрона

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В Ново-Савиновском районе Казани был задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Его поймали в тот момент, когда он делал очередную закладку с запрещенным веществом, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

При личном досмотре у злоумышленника было изъято более 4 граммов мефедрона. Затем по месту его жительства сотрудники полиции провели обыск и обнаружили дополнительно 1831 грамм того же синтетического наркотика. Часть была расфасована в разовые дозы, остальное хранилось в емкостях.

По предварительным данным, задержанный является оптовым наркокурьером и планировал сбыть всю партию запрещенных веществ на территории республики Татарстан.

#наркотики
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