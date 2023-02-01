В Казани полицейские задержали закладчика с 16 пакетиками мефедрона в кармане
В середине января сотрудники ППС задержали парня, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Произошло это днем на улице Коломенская, когда внимание полицейских привлек юноша, который начал нервничать, при виде стражей порядка, и попытался скрыться.
Полицейские парня остановили и решили досмотреть. В итоге в левом кармане куртки задержанного обнаружили 10 свертков с порошком, в правом кармане лежали еще 6 свертков.
Как позднее установила экспертиза, в пакетиках находился мефедрон. Общая масса изъятой синтетики составила 31 грамм.
По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере.
Парень признался, что приобрел и хранил наркотики для последующего сбыта. В данный момент он находится под стражей.