В Казани полицейские задержали закладчика с 16 пакетиками мефедрона в кармане

В середине января сотрудники ППС задержали парня, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Произошло это днем на улице Коломенская, когда внимание полицейских привлек юноша, который начал нервничать, при виде стражей порядка, и попытался скрыться.

Полицейские парня остановили и решили досмотреть. В итоге в левом кармане куртки задержанного обнаружили 10 свертков с порошком, в правом кармане лежали еще 6 свертков.

Как позднее установила экспертиза, в пакетиках находился мефедрон. Общая масса изъятой синтетики составила 31 грамм.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере.

Парень признался, что приобрел и хранил наркотики для последующего сбыта. В данный момент он находится под стражей.