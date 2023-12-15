В Казани полицейские задержали закладчика, дома у которого нашли полкило мефедрона

Парня поймали, когда тот оборудовал тайник с запрещенным веществом у основания дерева на одной из улиц Казани.

В результате осмотра у молодого человека обнаружили несколько свертков с мефедроном общей массой 25 граммов. Кроме того, в арендуемой квартире парня сыщики обнаружили и изъяли еще почти 500 граммов аналогичной «синтетики», а также электронные весы и упаковочный материал.

Как выяснилось, в августе 23-летний казанец стал работать на онлайн-наркомаркет в качестве закладчика, а через некоторое время ему доверили должность оптового сбытчика.

В результате возбуждено уголовное дело. На время его расследования казанец заключен под стражу, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.