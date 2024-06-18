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Новости Татарстана и Казани
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В Казани полицейские задержали хулигана, который набросился на парня на улице и избил его
В Казани задержан мужчина, который избил молодого человека на улице, предположительно, из-за отказа одолжить мобильный телефон. Инцидент получил огласку после появления видеозаписи в социальных сетях, сообщили в УМВД России по Казани.
На кадрах видно, как нетрезвый мужчина нападает на парня и наносит ему несколько ударов во дворе одного из домов на улице Наиля Юсупова. Эта запись привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов в ходе мониторинга соцсетей.
Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого – 27-летнего жителя Казани. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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