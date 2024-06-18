В Казани полицейские задержали хулигана, который набросился на парня на улице и избил его

В Казани задержан мужчина, который избил молодого человека на улице, предположительно, из-за отказа одолжить мобильный телефон. Инцидент получил огласку после появления видеозаписи в социальных сетях, сообщили в УМВД России по Казани.

На кадрах видно, как нетрезвый мужчина нападает на парня и наносит ему несколько ударов во дворе одного из домов на улице Наиля Юсупова. Эта запись привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов в ходе мониторинга соцсетей.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого – 27-летнего жителя Казани. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.