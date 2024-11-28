В Казани задержали троих мигрантов, которые разрисовали краской стены университета

В Казани задержали парней, которые гвоздодером испортили стены университета и разрисовали их красками.

Инцидент произошел на улице Кремлёвская. Полицейские задержали троих парней из стран ближнего зарубежья, которые приехали в столицу Татарстана на заработки.

Сейчас двое из них арестованы, еще один находится под домашним арестом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».