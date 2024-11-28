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Происшествия 28 ноября 2024 14:41

В Казани задержали троих мигрантов, которые разрисовали краской стены университета

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В Казани задержали парней, которые гвоздодером испортили стены университета и разрисовали их красками.

Инцидент произошел на улице Кремлёвская. Полицейские задержали троих парней из стран ближнего зарубежья, которые приехали в столицу Татарстана на заработки.

Сейчас двое из них арестованы, еще один находится под домашним арестом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

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