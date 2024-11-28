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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали троих мигрантов, которые разрисовали краской стены университета
В Казани задержали парней, которые гвоздодером испортили стены университета и разрисовали их красками.
Инцидент произошел на улице Кремлёвская. Полицейские задержали троих парней из стран ближнего зарубежья, которые приехали в столицу Татарстана на заработки.
Сейчас двое из них арестованы, еще один находится под домашним арестом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
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