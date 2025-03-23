В Казани полицейские задержали парней, угрожавших оружием в баре

На днях в заведении на Кремлевской улице двое парней заказали алкогольные напитки, но, не оплатив, попытались скрыться. При этом они сказали, что у них с собой пистолет.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Двоих подозреваемых — 23-летнего и 24-летнего мужчину — задержали и доставили в полицейский участок.

Однако никакого оружия, похожего на огнестрельное, у них найдено не было. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УМВД Казани.

Сейчас ведомством ведется проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.