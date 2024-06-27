В Казани полицейские задержали очередного курьера телефонных мошенников

В Казани полицейские задержали 20-летнего молодого человека. Его подозревают в мошенничестве. На сегодняшний день установлена его причастность к трем эпизодам в отношении пожилых людей. Общая сумма причиненного ущерба составила 390 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Как выяснилось, парень нашел незаконную подработку через мессенджер. Ему поручали забирать деньги у обманутых жителей Татарстана и отправлять их на другие счета, забирая небольшой процент для себя.

Одна из потерпевших, 87-летняя жительница Казани, рассказала, что ей позвонили незнакомцы и под видом проверки подлинности денег убедили отдать их курьеру. Женщина передала все свои сбережения, но позже осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Молодой человек не стал отрицать свою вину и признался в содеянном. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он находится под стражей. Правоохранители продолжают расследование, проверяя его возможную причастность к другим подобным преступлениям.