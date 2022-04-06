В Казани полицейские задержали москвича, у которого нашли 15 свертков с мефедроном

Утром 4 апреля в Приволжском районе Казани сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Москвы. Во время личного досмотра у него в кармане куртки нашли 15 свертков с неизвестным веществом.

Как позже установила экспертиза, в свертках был мефедрон общей массой 28,6 граммов. Молодой человек сознался в содеянном, он рассказал, что купил психотропные вещества, чтобы в дальнейшем их сбыть.

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. В скором времени задержаному изберут меру пресечения, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.