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Происшествия
6 апреля 2022  11:55
Павел Климчак

В Казани полицейские задержали москвича, у которого нашли 15 свертков с мефедроном

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Утром 4 апреля в Приволжском районе Казани сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Москвы. Во время личного досмотра у него в кармане куртки нашли 15 свертков с неизвестным веществом.

Как позже установила экспертиза, в свертках был мефедрон общей массой 28,6 граммов. Молодой человек сознался в содеянном, он рассказал, что купил психотропные вещества, чтобы в дальнейшем их сбыть.

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. В скором времени задержаному изберут меру пресечения, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#наркотики #мефедрон
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