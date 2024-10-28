news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 октября 2024 10:24

В Казани полицейские задержали 16-летнего закладчика, который раскладывал по городу гашиш

Скопировать ссылку

Полицейские в Казани задержали 16-летнего подростка, который на протяжении трех месяцев разносил закладки.

При нем и в тайниках, которые парень успел оборудовать, нашли 32 грамма гашиша.

Подросток рассказал, что нашел «работу» в одном из мессенджеров. Он должен был забирать в одном месте оптовую закладку и разносить наркотики в тайники по разным районам города.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100