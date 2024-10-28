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Новости Татарстана и Казани
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В Казани полицейские задержали 16-летнего закладчика, который раскладывал по городу гашиш
Полицейские в Казани задержали 16-летнего подростка, который на протяжении трех месяцев разносил закладки.
При нем и в тайниках, которые парень успел оборудовать, нашли 32 грамма гашиша.
Подросток рассказал, что нашел «работу» в одном из мессенджеров. Он должен был забирать в одном месте оптовую закладку и разносить наркотики в тайники по разным районам города.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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