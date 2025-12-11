В Казани полицейские задержали 12 нелегальных мигрантов в автомастерской

В Казани полицейские и росгвардейцы провели рейд в автомастерской на улице Воскресенской. Проверка была направлена на выявление нарушений миграционного законодательства среди иностранных работников, сообщает МВД по РТ.

В автосервисе находились 25 граждан, прибывших из-за рубежа. Из них 12, как установили полицейские, проживали и работали в России незаконно.

Нарушителей доставили в отдел полиции для разбирательства и составили 15 административных протоколов. Каждому назначили штраф в размере две тысячи рублей. В отношении четырех мигрантов рассматривается вопрос о принудительном выдворении из страны.

Кроме того, в мастерской обнаружили мужчину, который после получения российского гражданства не встал на воинский учет. Его доставили в военный комиссариат Советского района Казани.

Также решается вопрос о привлечении к ответственности владельца автосервиса, который принял на работу нелегальных мигрантов.