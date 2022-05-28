В Казани полицейские выясняют информацию о подростках, якобы стрелявших на Бигичева

В соцсетях появилась информация, что в Казани якобы двое подростков пугают прохожих, размахивая пистолетами.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, к участковому обратилась жительница Казани. Она рассказал, что ее сын утром шел в школу. Возле одного из домов на Бигичева стояли двое подростков. Когда мальчик прошел мимо них, за спиной услышал хлопок. Однако ни момента стрельбы, ни пистолета в руках у ребят он не видел.

Мальчик обо всем рассказал маме. Она позвонила участковому, тот передал информацию в отдел полиции.

«В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства, изучают записи с камер видеонаблюдения с целью выяснить, было ли у подростков в руках оружие», – уточнили в пресс-службе УМВД России по Казани.