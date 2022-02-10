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Происшествия
10 февраля 2022  12:04
Полина Шевчук

В Казани полицейские уничтожили 3,5 тыс. подделок под известные бренды

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В Казани сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан уничтожили почти 3,5 тысячи образцов контрафактной продукции – обуви, одежды и аксессуаров.  Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские установили, что в одном из магазинов города, а также через страницу в соцсети, злоумышленники торгуют подделками под известные бренды – обувью, одеждой и так далее.

Всего стражи порядка изъяли 3454 единицы товаров. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». 

 

#контрафакт #уэбипк мвд по рт
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