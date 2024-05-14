В Казани полицейские спасли двоих детей из горящего дома

В воскресное утро в Казани произошел пожар в трехкомнатной квартире на улице Привокзальной. Жительница дома вызвала экстренные службы, сообщив о возгорании, рассказали в МВД России по РТ.

Первыми на место прибыли сотрудники ДПС – старший лейтенант полиции Фанис Миннебаев и лейтенант Денис Гусаров. К тому времени многие жильцы уже самостоятельно эвакуировались, из окон горящей квартиры на втором этаже валил густой дым, и оставалась угроза, что внутри могут быть люди.

Денис Гусаров остался обеспечивать безопасность граждан на улице из-за риска взрыва газового баллона. А Фанис Миннебаев решительно вошел в задымленный подъезд. В квартире на первом этаже он обнаружил двоих детей 4 и 13 лет. Полицейский вынес младшую девочку на руках, а старшему ребенку помог выйти самостоятельно. Дети ждали прибытия медиков в патрульной машине.

Позже выяснилось, что отец семьи, увидев дым, вывел детей к соседям, а сам попытался самостоятельно потушить пожар. К счастью, прибывшие пожарные быстро справились с огнем, и никто из жильцов не пострадал благодаря слаженным действиям экстренных служб и самоотверженности полицейского Фаниса Миннебаева.