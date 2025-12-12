news_header_top
Общество 12 декабря 2025 14:58

В Казани полицейские рассказали сотрудникам речного порта о способах защиты от мошенников

Фото: УМВД России по Казани

В Казани полицейские провели встречу по профилактике мошенничества с трудовым коллективом АО «Флот РТ» и со студентами Института морского и речного флота. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Полицейские рассказали о самых частых предлогах, которые применяют мошенники, и поделились несколькими простыми, но эффективными советами по их предотвращению:

  1. Не доверяйте незнакомцам. Будьте осторожны с неизвестными звонками и сообщениями. Никогда не сообщайте личные данные или пароли по телефону;
  2. Проверяйте информацию. Если вам звонят из банка или другой организации, лучше перезвоните по официальному номеру и уточните детали;
  3. Используйте двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты, который делает задачу мошенников более сложной;
  4. Обучайте своих близких. Особое внимание уделите пожилым людям, которые могут быть более уязвимы к обману. Объясните им риски и научите правильным действиям в подозрительных ситуациях.
#полиция #Мошенничество
