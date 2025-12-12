В Казани полицейские рассказали сотрудникам речного порта о способах защиты от мошенников

Фото: УМВД России по Казани

В Казани полицейские провели встречу по профилактике мошенничества с трудовым коллективом АО «Флот РТ» и со студентами Института морского и речного флота. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Полицейские рассказали о самых частых предлогах, которые применяют мошенники, и поделились несколькими простыми, но эффективными советами по их предотвращению: