В Казани полицейские рассказали сотрудникам речного порта о способах защиты от мошенников
В Казани полицейские провели встречу по профилактике мошенничества с трудовым коллективом АО «Флот РТ» и со студентами Института морского и речного флота. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.
Полицейские рассказали о самых частых предлогах, которые применяют мошенники, и поделились несколькими простыми, но эффективными советами по их предотвращению:
- Не доверяйте незнакомцам. Будьте осторожны с неизвестными звонками и сообщениями. Никогда не сообщайте личные данные или пароли по телефону;
- Проверяйте информацию. Если вам звонят из банка или другой организации, лучше перезвоните по официальному номеру и уточните детали;
- Используйте двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты, который делает задачу мошенников более сложной;
- Обучайте своих близких. Особое внимание уделите пожилым людям, которые могут быть более уязвимы к обману. Объясните им риски и научите правильным действиям в подозрительных ситуациях.