Происшествия 30 марта 2026 18:31

В Казани полицейские проводят проверку после драки водителей во дворе дома

В Казани полицейские начали проверку после потасовки автомобилистов во дворе жилого дома. Поводом стало видео, которое распространилось в социальных сетях.

На записи видно, как один из мужчин наносит другому многочисленные удары. Пострадавший пытается защищаться, но в итоге падает на землю. По словам очевидцев, конфликт возник из‑за того, что автомобилисты не смогли разъехаться во дворе.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, видеоролик был обнаружен в ходе мониторинга соцсетей. Материалы переданы в отдел полиции «Гвардейский», где организована проверка.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность нападавшего», – отметили в ведомстве.

В топе
Количество предпринимателей Татарстана в системе «Честный знак» увеличилось на 37,6%

30 марта 2026
РСЧС РТ: объявлена угроза атаки БПЛА на город Альметьевск

30 марта 2026
