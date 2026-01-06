news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 6 января 2026 11:00

В Казани полицейские проверяют обстоятельства пьяной потасовки в подъезде жилого дома

Читайте нас в
Телеграм

В социальных сетях появилась информация о конфликте, произошедшем в одном из подъездов Казани. По словам очевидцев, сначала между тремя молодыми людьми и несколькими женщинами возникла словесная перепалка. Среди женщин находилась мать с ребенком в коляске.

Позже агрессия участников переросла в драку. Несколько парней напали на мужчину, который, предположительно, приехал к одной из женщин. Предварительно, участники потасовки были пьяны.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, в дежурную часть отдела полиции «Зареченский» поступило сообщение о конфликте в подъезде жилого дома. На место были направлены сотрудники полиции, которые установили всех участников происшествия.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств случившегося. «По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках действующего законодательства», – отметили в ведомстве.

#Казань #пьяная драка #полиция #умвд казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

5 января 2026
В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

5 января 2026