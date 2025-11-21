news_header_top
Общество 21 ноября 2025 11:25

В Казани полицейские рассказали студентам о вреде наркотиков

В Казани полицейские рассказали студентам о вреде наркотиков
Фото: УМВД России по Казани

В Казани в рамках операции «Чистое поколение-2025» полицейские организовали цикл встреч со студентами. Мероприятия направлены на формирование у молодежи негативного отношения к наркотикам и популяризацию здорового образа жизни.

Перед учащимися выступила старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани, майор полиции Вероника Ветошкина. Она подробно объяснила, как употребление запрещенных веществ разрушает физическое и психическое здоровье, и привела примеры из своей рабочей практики.

Фото: УМВД России по Казани

Особое внимание было уделено правовым последствиям. Студентам разъяснили меры административной и уголовной ответственности за преступления в сфере наркооборота, а также предупредили об ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков в интернете.

Акция завершилась сегодня. Все встречи с ребятами прошли в формате живого диалога: студенты смогли задать полицейским интересующие их вопросы и получить компетентные ответы.

