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Происшествия 13 марта 2023 15:46

В Казани полицейские прикрыли подпольное казино, оборудованное в нежилом здании

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В столице Татарстана полицейские прикрыли оборудованное в нежилом доме подпольное казино, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ обнаружили игровой салон, в котором проводились азартные игры.

С места изъяли 13 компьютеров, роутер, два смартфона, черновые записи и деньги.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

#подпольные казино #Казань
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