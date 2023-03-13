В Казани полицейские прикрыли подпольное казино, оборудованное в нежилом здании

В столице Татарстана полицейские прикрыли оборудованное в нежилом доме подпольное казино, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ обнаружили игровой салон, в котором проводились азартные игры.

С места изъяли 13 компьютеров, роутер, два смартфона, черновые записи и деньги.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до четырех лет.