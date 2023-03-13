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Новости Татарстана и Казани
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В Казани полицейские прикрыли подпольное казино, оборудованное в нежилом здании
В столице Татарстана полицейские прикрыли оборудованное в нежилом доме подпольное казино, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ обнаружили игровой салон, в котором проводились азартные игры.
С места изъяли 13 компьютеров, роутер, два смартфона, черновые записи и деньги.
По факту незаконной организации и проведения азартных игр было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
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