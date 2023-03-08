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Происшествия 8 марта 2023 09:14

В Казани полицейские поздравили посетительниц отдела миграции с 8 Марта

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Отдел по вопросам миграции казанской полиции присоединился к акции «8 Марта в каждый дом», сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В преддверии Международного женского дня сотрудники отдела по вопросам миграции Советского района поздравили посетительниц с наступающим праздником и подарили им цветы.

Фото: © УМВД России по Казани

Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции №12 «Гвардейский» Ольга Сергеева напомнила жительницам города о том, что обращение через Госуслуги может существенно сэкономить их время.

Посетительницы отдела приятно удивились такому вниманию со стороны правоохранителей и искренне поблагодарили их за поздравления.

Фото: © УМВД России по Казани

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