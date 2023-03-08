Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани полицейские поздравили посетительниц отдела миграции с 8 Марта
Отдел по вопросам миграции казанской полиции присоединился к акции «8 Марта в каждый дом», сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
В преддверии Международного женского дня сотрудники отдела по вопросам миграции Советского района поздравили посетительниц с наступающим праздником и подарили им цветы.
Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции №12 «Гвардейский» Ольга Сергеева напомнила жительницам города о том, что обращение через Госуслуги может существенно сэкономить их время.
Посетительницы отдела приятно удивились такому вниманию со стороны правоохранителей и искренне поблагодарили их за поздравления.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа