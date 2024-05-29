В Казани полицейские помогли беременной женщине с супругом быстро доехать до роддома

В Казани полицейские-кинологи своевременно доставили беременную женщину в родильный дом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Когда младший лейтенант полиции Минейчева Дарья и старший сержант полиции Ключников Александр вместе со служебными собаками ехали по одной из улиц в Авиастроительном районе, где образовался дорожный затор, к ним подбежал взволнованный водитель. Мужчина сообщил, что везет в роддом беременную супругу, у которой начались схватки. Будущий отец переживал, что из-за пробок не успеет доехать до перинатального центра, поэтому попросил сотрудников полиции оказать помощь.

Инспекторы-кинологи без промедления перенесли роженицу в служебный транспорт и, включив проблесковые маячки со специальными звуковыми сигналами, в считаные минуты доставили ее в больницу. В пути стражи правопорядка по телефону сообщили акушерам о будущей пациентке, поэтому по приезде врачи уже ожидали их.

Буквально через семь минут на свет появилась девочка. По словам врачей, каждая минута была дорога, так как существовала угроза жизни и здоровью ребенка. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников полиции малышке и ее маме была своевременно оказана квалифицированная помощь.