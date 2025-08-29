news_header_top
Происшествия 29 августа 2025 10:40

В Казани полицейские поймали закладчицу с 250 таблетками наркотиков в рюкзаке

В Московском районе Казани полицейские поймали наркозакладчицу с 250 таблетками наркотиков в рюкзаке. Подозреваемую сразу доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

При досмотре у нее в рюкзаке обнаружили сверток с веществом неустановленного происхождения. Экспертиза выяснила, что это более 250 таблеток МДМА общей массой свыше 97 граммов. Кроме того, у нее нашли два пакетика с мефедроном.

По словам женщины, она нашла подработку через один из мессенджеров и планировала распространять наркотики по методу «закладок», однако не успела довести преступный умысел до конца. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

