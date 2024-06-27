В Казани полицейские поймали вора автомобильных аккумуляторов

В Казани полиция раскрыла серию краж автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первое заявление о краже поступило от 62-летнего жителя Советского района. Он сообщил, что из принадлежащей ему иномарки неизвестные похитили аккумулятор. В этот же день с аналогичным заявлением в полицию обратился владелец «МАЗ». Всего в полицию Казани обратились 12 автовладельцев со схожими заявлениями.

Благодаря комплексу оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции смогли быстро задержать подозреваемого. Им оказался молодой человек 1997 года рождения. Полицейские установили, что злоумышленник действовал по заранее спланированной схеме, вскрывая капоты автомобилей подручными средствами. Похищенные аккумуляторы он затем продавал, а деньги тратил по своему усмотрению.

В данный момент расследование уголовных дел, возбужденных по статье «Кража», продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.