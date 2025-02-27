В Казани полицейские поймали водителя каршеринга со свертками мефедрона

В Вахитовском районе Казани поймали 21-летнего водителя каршерингового Kia с 9 свертками наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Экспертиза установила, что в свертках содержится мефедрон массой более 24 г.

Кроме того, на месте происшествия правоохранители обнаружили еще 11 тайников с запрещенными веществами. Масса изъятого составила более 29 г, в них также находился мефедрон.

Парень признался в содеянном и рассказал, что хранил свертки с наркотиками для их дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело.