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Происшествия 20 июля 2025 15:17

В Казани полицейские поймали участников пьяной потасовки возле «Корстона»

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Полицейские поймали участников пьяной потасовки, которая произошла сегодня ночью возле ГТРК «Корстон», организована проверка.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлено видео, на котором между мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку. На одной из улиц в Советском районе Казани компания молодых людей нарушала общественный порядок, на замечания не реагировала.

«На месте происшествия нарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении двоих задержанных составлены административные материалы по статье «Мелкое хулиганство», – сообщили в ведомстве.

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