news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 марта 2026 12:59

В Казани полицейские поймали порядка 30 нарушителей миграционного законодательства

Читайте нас в
Телеграм

В Казани полиция поймала порядка трех десятков нарушителей миграционного законодательства.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, были проверены стройка, кафе и автосервис. Суммарно было обнаружено 34 нарушения законодательства, среди которых были как нелегальный труд, так и пребывание. При этом 6 нарушений были совершены работодателями, незаконно принявших на работу иностранцев.

Нарушителям назначили штрафы от 2 до 5 тысяч рублей.

#мигранты #нелегальные мигранты #МВД по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

Закрытое небо Востока и отмена рейсов: в ОАЭ застряли до 3 тыс. туристов из Татарстана

2 марта 2026
В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

3 марта 2026