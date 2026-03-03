В Казани полицейские поймали порядка 30 нарушителей миграционного законодательства

В Казани полиция поймала порядка трех десятков нарушителей миграционного законодательства.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, были проверены стройка, кафе и автосервис. Суммарно было обнаружено 34 нарушения законодательства, среди которых были как нелегальный труд, так и пребывание. При этом 6 нарушений были совершены работодателями, незаконно принявших на работу иностранцев.

Нарушителям назначили штрафы от 2 до 5 тысяч рублей.